За словами Пєскова, потрібен "довготривалий мир", а не перемир'я.

У Кремлі відкинули ідею перемир'я з метою проведення референдуму в Україні. Відповідну заяву озвучив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Її цитують російські ЗМІ.

Він, зокрема, зазначив, що перемир'я в Україні "стане обманом" і "запудрюванням мізків", а натомість "потрібен довготривалий мир".

За його словами, мир в Україні повинен забезпечуватися надійними гарантіями, і, мовляв, якщо перемир'я потрібне Україні для проведення територіального референдуму, то "під таким приводом це не пройде".

"Якщо мова йде про те, щоб створити привід для вимог про перемир'я, про передишку, про паузу на фронті, то це не пройде, звісно", - сказав Пєсков.

Ймовірні референдум і вибори в Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів, хто насправді має вирішувати питання стосовно українських територій, зокрема, створення на частині Донеччини так званої "вільної економічної" або, як кажуть у РФ, "демілітаризованої" зони. За його словами, це має визначати народ України шляхом виборів або референдуму.

Також радник Офісу президента України Михайло Подоляк, говорячи про ймовірне проведення виборів в Україні, першою умовою для цього назвав оголошення перемир'я. "Під час передвиборчої кампанії та голосування не мають бити ракети й дрони. На мій погляд, досягти цього можна лише через оголошення перемир’я", - сказав він.

