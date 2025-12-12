Влучання ракети з бойовою частиною півтони значно потужніше за удари дроном з бойовою частиною 20-50 кг.

Збільшення використання балістичних та крилатих ракет дозволить нам ефективніше вражати російські військові об'єкти та нафтопереробні заводи. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Київ24".

За його словами, якщо ми використовуватимемо більше балістичних ракет, особливо таких як САПСАН, то ефект буде набагато більшим.

"Коли ми будемо використовувати широко наші крилаті ракети, наші балістичні ракети, то ефект буде значно більший. Ефективніше ми зможемо впливати на ВПК", - заявив він.

Попович підкреслив, що ми і зараз завдаємо ударів по об’єктах ВПК ворога, але влучання ракети з бойовою частиною півтони значно потужніше за удари дроном з бойовою частиною 20-50 кг.

Атаки по НПЗ Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 грудня безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів у РФ - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, що розташований на відстані понад 700 км на північний схід від Москви.

За даними російських пабліків та очевидців у соціальних мережах, у місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Варто зазначити, що Славнефть-ЯНОС" - один із п’яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, здатний переробляти близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, реактивним паливом та мастилами, що має стратегічне значення для економіки та військової машини країни-агресора.

