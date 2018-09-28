У центрі Одеси зі стріляниною пограбували інкасаторів, є постраждалі (фото, відео)
У центрі Одеси зловмисники вчинили збройний розбійний напад на інкасаторів, є постраждалі.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, сьогодні ввечері на вулиці Софіївській невідомі обстріляли автомобіль інкасаторів одного з банків, після чого зникли з місця події.
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Зловмисники, які забрали в інкасаторів гроші, ймовірно зникли на іномарці, поїхавши у бік Пересипського моста.
За попередніми даними, вогнепальні поранення отримали обидва інкасатора, їх доставлено до лікарні. У місті оголошено план «Сирена».
На місце події прибуло керівництво регіонального главку Нацполіції і прокуратури Одеської області.
Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін, при скоєнні розбійного нападу на інкасаторів на вулиці Софіївській викрадено понад 3 млн грн, передає кореспондент УНІАН.
За уточненими даними, напад скоєно на співробітників приватної компанії, що проводили інкасацію обмінних пунктів. Вогнепальні поранення ніг отримали обидва співробітника (один – в п'яту, другий – у стегно). Постраждалі госпіталізовані.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. В даний час на місці працюють співробітники правоохоронних органів.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на інкасаторів компанії по обслуговуванню платіжних терміналів мобільного зв'язку.