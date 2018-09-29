У "ДНР" заявили, що замах на кандидата у ватажки бойовиків Хакімзянова є інсценуванням

В окупованому Донецьку сьогодні стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини.

Кандидат на посаду ватажка "ДНР" Ігор Хакімзянов інсценував замах на себе.

Про це повідомляє один з інформресурсів бойовиків з посиланням на джерела серед місцевих "правоохоронців".

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«Є оперативні дані, хлопці наші працювали, він (Хакімзянов) вважав, що це хороший піар-хід — невеликий замах додасть йому популярності. Ми не могли очікувати, що це буде зроблено таким чином, постраждали люди, в той час як він не постраждав», — заявило джерело.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Донецьку стався вибух, в результаті якого постраждало чотири людини. Про це повідомляє ряд ЗМІ з непідконтрольних Україні територій Донецької області. За їх інформацією, одним з постраждалих є кандидат на пост ватажка "ДНР" Ігор Хакимзянов.

Повідомляється, що вибух стався під час з'їзду "КП ДНР".