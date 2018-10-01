Поліція повідомила нові деталі стрілянини у центрі Києва: знайдено труп вбитого чоловіка (відео)

Спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників продовжує діяти.

Поблизу місця перестрілки у Печерському районі Києва, в результаті якої постраждав патрульний поліцейський, правоохоронці виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що патрульні отримали виклик про допомогу: невідомі особи вдерлися у приватний будинок із метою пограбування. Нападники забрали деякі цінні речі та намагалися втекти.

«При спробі затримання вони відкрили вогонь по правоохоронцях та застосували гранату. Поліцейські у відповідь також застосували табельну вогнепальну зброю, однак зловмисникам вдалося зникнути. Крім того, при огляді території поблизу вчинення злочину на шляху їх відходу правоохоронці виявили мертвого чоловіка із вогнепальними пораненнями. Імовірно, вбитий причетний до нападу на приватний будинок. Згодом ми будемо розуміти, із якої саме зброї він застрелений», – розповів Крищенко.

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Керівник столичних поліцейських зазначив, що спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників продовжує діяти. За тривогою піднятий особовий склад Печерського управління поліції, задіяні спецпризначенці, експерти-криміналісти та орієнтовані наряди в всіх районах столиці.

Постраждалому поліцейському лікарі надають необхідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією патрульних, 30 вересня близько 22-ї години по вулиці Лаврській у Печерському районі столиці, чоловік у темному одязі перебігав дорогу у невстановленому місці перед автомобілем патрульної поліції, при цьому дивно поводився і періодично присідав.

Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив. В результаті поліцейський отримав поранення в ногу та стегно.