Під Дніпром Volkswagen на смерть збив жінку на очах у її чоловіка (відео)

Жінка переходила дорогу у недозволеному місці, в декількох метрах від пішохідного переходу.

У результаті ДТП під Дніпром увечері 2 жовтня загинула жінка, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Як повідомляє «Інформатор», аварія сталася на Криворізькій трасі.

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Зазначається, що загиблу 1952 року народження збили на очах у її чоловіка, який чекав її в машині на іншій стороні дороги.

«Дружина їхала з лікарні, я приїхав зустріти її і чекав через дорогу. Бачив, як вона переходить дорогу по діагоналі і її збиває машина. Водій навіть не намагався загальмувати», — розповів чоловік загиблої Сергій.

Водій автомобіля, в свою чергу, сказав, що він побачив жінку в останній момент. «Я їхав нешвидко, кілометрів 60. Вона взялася нізвідки. Я намагався загальмувати вже в останній момент, але не вийшло», — розповів водій. До пішохідного переходу залишалося дійти буквально 10 метрів.

Водій викликав на місце події "швидку допомогу" та поліцію, але прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть.

Деталі пригоди встановлюють правоохоронці.

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