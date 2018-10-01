У Дніпрі водій збив дитину і намагався втекти - ЗМІ

Дитину госпіталізували до лікарні з легкими забоями.

У Дніпрі водій Chevrolet збив дитину. Хлопчика госпіталізували.

На місці працює патруль поліції. Про це повідомляє "Інформатор". "За словами водія Chevrolet — Сергія, він їхав вулицею Симоненка з боку ринку і повертав праворуч, на вулицю Електричну. В цей час там дорогу переходив хлопчик. Водія засліпило сонце — і він не помітив малюка. Сергій стверджує, що він вийшов з машини, дізнався про самопочуття потерпілого і, зрозумівши, що допомога медиків не потрібно, поїхав", - сказано в повідомленні.

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Очевидець подій розповів іншу версію подій. Він бачив, як Chevrolet їхав по Симоненко з боку вулиці Світанкової і повертав ліворуч. Збивши дитину, водій продовжив їхати і зник з місця події.

"Дмитро, небайдужий громадянин, розповів, що він їхав назустріч Chevrolet. Коли він побачив хлопчика впав, відразу ж погнався за автомобілем. Дмитру вдалося наздогнати винуватця аварії в районі вулиці Роторній. Туди ж він викликав патруль поліції", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці повернули автомобіль на місце аварії, деталі з'ясовуються. Дитину госпіталізували у лікарню на Космічній з легкими забоями.

Раніше в Харкові водій збив молодого хлопця і зник з місця ДТП.