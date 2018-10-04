У Миколаєві маршрутка з пасажирами врізалася у фуру, постраждали 10 осіб (фото)
09:26, 04 жовтня 2018Інциденти
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За словами водія маршрутки, причиною аварії стало те, що його засліпило сонце і він не побачив тягач, що стояв біля узбіччя.
У Миколаєві в результаті ДТП постраждали 10 осіб / фото Новини-N
Вранці у четвер, 4 жовтня, в результаті ДТП у Миколаєві постраждало 10 осіб.
Як повідомляє "Новини-N", аварія сталася на вулиці Троїцькій. Маршрутка врізалася в причіп вантажівки, припаркованої біля узбіччя.
В результаті ДТП в Миколаєві маршрутка отримала значні пошкодження / фото Новини-N
В результаті ДТП постраждало 10 пасажирів маршрутки. Всіх постраждалих автомобілі швидкої допомоги доставили в різні лікарні м. Миколаєва. Про їх стан поки нічого не відомо.
За словами водія маршрутки, причиною аварії стало те, що його засліпило сонце і він не побачив тягач, що стояв біля узбіччя.
Постраждалих госпіталізовано в лікарні Миколаєва / Новини-N
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня в Києві легковик на швидкості влетів в тролейбус з пасажирами.
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