У Миколаєві маршрутка з пасажирами врізалася у фуру, постраждали 10 осіб (фото)

За словами водія маршрутки, причиною аварії стало те, що його засліпило сонце і він не побачив тягач, що стояв біля узбіччя.

Вранці у четвер, 4 жовтня, в результаті ДТП у Миколаєві постраждало 10 осіб.

Як повідомляє "Новини-N", аварія сталася на вулиці Троїцькій. Маршрутка врізалася в причіп вантажівки, припаркованої біля узбіччя.

В результаті ДТП постраждало 10 пасажирів маршрутки. Всіх постраждалих автомобілі швидкої допомоги доставили в різні лікарні м. Миколаєва. Про їх стан поки нічого не відомо.

За словами водія маршрутки, причиною аварії стало те, що його засліпило сонце і він не побачив тягач, що стояв біля узбіччя.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня в Києві легковик на швидкості влетів в тролейбус з пасажирами.