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У Києві легковик на швидкості влетів у тролейбус з пасажирами (фото, відео)

10:59, 03 жовтня 2018
Інциденти
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В Києві сталося ДТП за участю тролейбуса / фото  Сергій Марченко / Інформатор

Як повідомляє "Інформатор", водій легковика в результаті ДТП отримав травму ноги.

Водія авто з травмою ноги госпіталізували / фото Сергій Марченко / Інформатор

Тролейбус №30 і Matiz рухалися в правій крайній смузі. Зі слів поліції, у момент аварії тролейбус стояв "на аварійці" біля зупинки і здійснював посадку пасажирів. Ззаду на повній швидкості в нього влетів Daewoo.

Власника Matiz госпіталізували з травмою. На місці працювала патрульна поліція, «швидка» та слідчо-оперативна група.

Відео "Інформатор"

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Києві під час руху загорівся тролейбус.

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Теги: #Київ#ДТП#троллейбус