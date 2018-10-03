У Києві легковик на швидкості влетів у тролейбус з пасажирами (фото, відео)

Водій легковика в результаті ДТП отримав травму ноги.

На вулиці Олени Теліги у Києві Daewoo Matiz на швидкості в'їхав у тролейбус з пасажирами.

Як повідомляє "Інформатор", водій легковика в результаті ДТП отримав травму ноги.

Тролейбус №30 і Matiz рухалися в правій крайній смузі. Зі слів поліції, у момент аварії тролейбус стояв "на аварійці" біля зупинки і здійснював посадку пасажирів. Ззаду на повній швидкості в нього влетів Daewoo.

Власника Matiz госпіталізували з травмою. На місці працювала патрульна поліція, «швидка» та слідчо-оперативна група.

Відео "Інформатор"

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня в Києві під час руху загорівся тролейбус.