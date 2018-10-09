Пожежею охоплено 10% арсеналу боєприпасів поблизу Ічні

На даний час інтенсивність вибухів на складах зменшується, вони відбуваються з періодичністю раз у 5 хвилин.

Наразі пожежею охоплено 10% 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Генерального штабу генерал-майор Родіон Тимошенко на брифінгу в Києві.

За його словами, зараз здійснюються заходи для локалізації пожежі.

«На даний момент на території велике задимлення. Важко проводити візуальну розвідку, але можу сказати, що пожежею охоплено не більше 10% арсеналу», - заявив він.

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Він зазначив, що інтенсивність вибухів на складах зменшується.

«Наразі вибухи відбуваються з періодичністю раз у 5 хвилин», - сказав генерал.

За словами заступника начальника Генштабу, на території складу зберігаються переважно боєприпаси для стрілецької зброї, там немає боєприпасів для ЗРК «Бук» та великих артилерійських снарядів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС. У прилеглих областях приведено у готовність 23 пожежні розрахунки. Сформовано зведений загін у складі 27 одиниць техніки та 115 осіб. Приведено у готовність 7 пожежних потягів.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.