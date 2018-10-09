Стало відомо, які снаряди втратила українська армія через вибухи біля Ічні

Через вибухи біля Ічні ЗСУ втратили снаряди для важкої артилерії.

Пожежа на складі боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області була виявлена у 3.25 у сховищі реактивних снарядів "Град" 122 мм.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, це «схоже на сценарій Калинівки».

«Стартовий двигун ракети - пожежа - вибух - розліт снарядів», – описує Бутусов схему НП.

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За його даними, зараз відомо, що підірвані сховища 120-мм мінометних мін - дуже цінні "витратні" боєприпаси, 122-мм гаубичні снаряди, 125-мм танкові снаряди і 122-мм реактивні снаряди "Град". Інші види боєприпасів не постраждали.

«Пожежу гасять, робиться з перших хвилин все можливе, евакуйовано на ранок близько 10 тисяч чоловік, плюс багато виїхали самі, після Калинівки та Балаклії довго пояснювати не треба», – зазначив журналіст.

Він також повідомив, що 6-й арсенал вважався одним із відносно захищених складів завдяки наявності контрольно-слідової смуги. «Проблеми були, як і у всій армії – неадекватне планування, невміння працювати з людьми і розставляти кадри, брак робочих рук і брак фінансування. У мене одна версія причини аварії – диверсія», – додав Бутусов.

На даний момент жодних даних про жертв немає.