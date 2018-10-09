Інтенсивність вибухів на складі боєприпасів біля Ічні зменшилася – ДСНС

За інформацією ОДА, 60 жителів села Городня Ічнянського району повернулися з евакуаційних пунктів до своїх домівок.

Інтенсивність вибухів боєприпасів на військових складах поблизу Ічні у Чернігівській області на даний момент зменшилась.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника управління ДСНС в області Дмитро Бескостий під час засідання оперативного штабу у Чернігівській облдержадміністрації.

За його словами, інтенсивність вибухів значно менша, ніж була вранці. Водночас для гасіння пожежі може бути залучена тільки бронетехніка, оскільки вибухи повністю не припинилися.

Бескостий уточнив журналістам, що пожеж на Ічнянському заводі сухого молока та місцевій автостанції не зафіксовано, хоча про це повідомляли соцмережі.

Як уточнила в.о. голови Чернігівської ОДА Юлія Свириденко, яка побувала в зоні надзвичайної ситуації, станом на 11.00 фіксувався один вибух на 17-20 хвилин, тоді як вранці інтенсивність була 70-80 вибухів на хвилину.

Заступник голови ОДА Наталія Романова поінформувала, що з деяких евакуаційних пунктів люди починають повертатися по домівках. За її інформацією, повернулися 60 жителів села Городня Ічнянського району.

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Своєю чергою Свириденко наголосила, що люди зможуть повертатися до своїх домівок лише після обстежень територій піротехніками та відповідного дозволу рятувальників. В цілому на 14.00 у Чернігівській облдержадміністрації оцінили ситуацію у зоні вибухів як стабільну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучено 113 од. техніки та 511 осіб.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. У ДСНС заявили, що гасити пожежу на арсеналі неможливо, доки там тривають вибухи.