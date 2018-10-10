В Києві пройшла евакуація з Шевченківського райсуду через повідомлення про замінування

Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково, зараз приміщення перевіряють.

З приміщення Шевченківського районного суду міста Києва проводять евакуацію співробітників і відвідувачів через повідомлення про замінування.

Про це повідомляється на сторінці суду у соціальній мережі Facebook.

«Станом на 14 годину 50 хвилин в Шевченківському районному суді м.Києва здійснюється евакуація співробітників та відвідувачів суду у зв'язку з надходженням повідомлення про замінування приміщення суду», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Раніше до Оболонського райсуду Києва, де проходили дебати у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради, надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі суду.