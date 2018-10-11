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Випустили 10 куль: з'явилися подробиці стрілянини у центрі Харкова

13:31, 11 жовтня 2018
Інциденти
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Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з автомата / фото Олег Бех

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Олег Бех в Facebook.

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Чоловіка, який отримав кульове поранення на вулиці Клочківській, прооперували. 

Під час огляду місця події поліцейські нарахували 10 кульових отворів у трьох автомобілях. Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з автомата.

"На щастя, більше ніхто з громадян не постраждав", – зазначив Бех.

Як повідомляв УНІАН, поліція кваліфікувала стрілянину біля спортивного клубу в Харкові, в результаті якої поранення отримав місцевий бізнесмен, як замах на умисне вбивство.

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Теги: #стрілянина#Харків