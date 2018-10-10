Стрілянина у Харкові: поліція повідомила про замах на бізнесмена (відео)

Місцевому бізнесмену куля потрапила у спину і в грудну клітку.

Поліція кваліфікувала стрілянину біля спортивного клубу в Харкові, у результаті якої поранення отримав місцевий бізнесмен, як замах на умисне вбивство.

Згідно з повідомленням поліцейських, невідомі відкрили вогонь з автомату, коли чоловік виходив з приміщення спортклубу. Стрілянина велася з іншої сторони дороги. Охоронці постраждалого, в свою чергу, у відповідь декілька разів вистрілили вгору з травматичної зброї.

Попередньо встановлено, що місцевому бізнесмену куля потрапила у спину і, можливо, в грудну клітку.

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Під час огляду працівники поліції виявили у приміщенні спортклубу, на автомобілях постраждалого, охорони та ще однієї сторонньої автівки десять кульових отворів. Зазначається, що щонайменше одна куля влучила у автомобіль, який проїжджав біля світлофору. У результаті жінка-водій не постраждала.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У Харкові введений в дію план Сирена.

Нагадаємо, що ввечері 10 жовтня у Харкові біля спортивного клубу на вулиці Клочківській сталася стрілянина, у результаті поранено засновника і керівника юридичної фірми Легіон Владислава Безрука на прізвисько "Мамонт". Його фірма пов'язана з наданням юридичних послуг в спірних господарських справах.