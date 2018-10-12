На Дніпропетровщині трамвай зійшов з рейок, розкрутився і вилетів на тротуар (відео)

Під колесами трамвая тріснула рейка.

Оскаженілий трамвай. У центрі Кам'янського в Дніпропетровській області вагон зійшов з рейок, розкрутився і пронісся по асфальту кілька метрів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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На своєму шляху розбив три припарковані машини і вилетів на тротуар. Дивом обійшлося без постраждалих: машини стояли порожні, а на тротуарі не було пішоходів.

Від житлового будинку, на який кинуло трамвай, його відділяло кілька метрів. На щастя, пасажирів у салоні не було. Сам водій відбувся переляком. Вже відомо, що "оскаженів" трамвай через рейку, яка тріснула у нього під колесами.