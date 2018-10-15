На Житомирщині під час пожежі на підприємстві з виготовлення деревного вугілля загинули двоє працівників

Під час гасіння пожежі на ліжку в палаючому приміщенні рятувальники виявили тіла двох загиблих працівників 1988 та 1969 років народження.

На Житомирщині під час пожежі на підприємстві з вироблення деревного вугілля вогнеборці виявлено тіла двох загиблих працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у Житомирській області, о 08:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного підприємства з вироблення деревного вугілля в смт Романів.

Рятувальники з’ясували, що всередині цегляного складу горить дерев’яне підсобне приміщення, а полум’я вже поширилося на перекриття споруди.

Під час гасіння пожежі на ліжку в палаючому приміщенні бійці ДСНС виявили тіла двох загиблих працівників 1988 та 1969 років народження. Щоб запобігти вибуху, рятувальники винесли з приміщення на вулицю газовий балон.

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О 09:08 вогнеборці локалізували пожежу, а о 09:45 - ліквідували. Пожежним вдалося не допустити розповсюдження полум’я на всю площу споруд та на готову продукцію. Вогнем знищено підсобне приміщення та 8 кв.м перекриття.

Причина пожежі встановлюється. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, у Коцюбинському під Києвом невідомі спалили сім автомобілів.