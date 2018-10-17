Катастрофа Су-27: прокуратура вилучила документи на літак і допитує свідків

На місці трагедії працюють військові прокурори, представники Міноборони та фахівці авіаційно-технічної лабораторії.

Військова прокуратура вилучила льотну документацію та документи на винищувач Су-27, який розбився напередодні у Вінницькій області, проводяться допити свідків щодо обставин вильоту.

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Про це повідомляється на сайті Військової прокуратури Центрального регіону України. Зазначається, що група військових прокурорів Вінницького гарнізону продовжує огляд місця трагедії разом із представниками Міноборони та фахівцями авіаційно-технічної лабораторії.

«На даний час на аеродромах в Миргороді і Староконстантинові вилучено льотну документацію та документи на літак. Наразі тривають допити свідків щодо обставин вильоту борта, його технічного стану на момент вильоту, даних об'єктивного контролю тощо», – зазначено в повідомленні.

Нагадується також що за фактом катастрофи відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України, «Порушення правил польотів або підготовки до них».

Нагадаємо, 16 жовтня близько 17-ї години на Вінниччині впав військовий літак Су-27 Повітряних Сил Збройних Сил України. Винищувач виконував навчально-бойовий політ в рамках навчань "Чисте небо-2018".

Повідомлялося про двох загиблих пілотів, один з яких - громадянин США. У Військово-повітряних силах США підтвердили, що до аварії винищувача Су-27 під час міжнародних навчань “Чисте небо-2018” на Вінниччині був залучений американський пілот, однак не стали уточнювати його долю.