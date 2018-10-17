Екіпаж Су-27 не повідомляв про небезпеку перед падінням - ЗМІ

Фактору непорозуміння між пілотами, швидше за все, бути не могло, адже український пілот добре знав англійську.

Український та американський пілоти перед падінням винищувача Су-27 на Вінниччині не повідомляли про несправність чи небезпеку.

Про це "Громадському" повідомили джерела в Повітряних силах Збройних сил України.

«Не записах ніде немає якихось криків чи попереджень від пілотів перед падінням, тобто нічого не було сказано про несправність чи небезпеку», — повідомило джерело.

Також у Повітряних силах додали, що фактору непорозуміння між пілотами, швидше за все, бути не могло, адже український пілот добре знав англійську та міг спілкуватися з американським колегою.

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Це був перший ознайомчий виліт на Су-27 для американського військового. Ще за місяць до початку міжнародних військових навчань визначили, які українські пілоти будуть пасажирами американських літаків F15, а які американські льотчики вилітатимуть на українських Су-27.

Усі американці, що беруть участь у навчаннях, мають не менше 1500 годин польотів на винищувачах, додало джерело у Повітряних силах.

Катастрофу розслідуватиме міжнародна слідча група.

Як відомо, 16 жовтня близько 17-ї години на Вінниччині впав військовий літак Су-27 Повітряних Сил Збройних Сил України. Винищувач виконував навчально-бойовий політ в рамках навчань "Чисте небо-2018".

Загинули двоє пілотів - український та американський.