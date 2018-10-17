У ЗСУ підтвердили загибель американського військового під час катастрофи Су-27

Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Внаслідок аварії винищувача Су-27 на Вінничині загинув військовослужбовець зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ, передає ТСН.

"Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США", - йдеться в уточненні інформації щодо катастрофи станом на 10:30 середи, 17 жовтня.

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Першим членом екіпажу був полковник Петренко Іван Миколайович, заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування “Схід”.

"Підготовлений до ведення бойових дій в якості інструктора в повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах", - йдеться в повідомленні щодо характеристики українського пілота.

Як відомо, 16 жовтня близько 17-ї години на Вінниччині впав військовий літак Су-27 Повітряних Сил Збройних Сил України. Винищувач виконував навчально-бойовий політ в рамках навчань "Чисте небо-2018".