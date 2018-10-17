Вибух у Керчі: стали відомі подробиці про підозрюваного в нападі на коледж - ЗМІ

Це хлопець 20-25 років, він потрапив на камери спостереження, у нього біле волосся середньої довжини.

За даними поліції, вибух у Керчі влаштував хлопець 20-25 років, який потрапив на камери спостереження.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. У злочинця нібито була зброя (12 калібр) і - імовірно - вибухова речовина.

Зараз шукають молодого чоловіка, який був одягнений в зелену куртку з капюшоном і світлі джинси. У нього біле волосся середньої довжини. Силовики вважають, що саме він влаштував напад на керченський політех.

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Як відомо, в окупованій Росією Керчі 10 людей загинули, ще близько 40 постраждали через вибух газу у політехнічному технікумі. Пізніше місцеві сайти і соцмережі повідомили, що очевидці говорять про теракт в коледжі в Керчі.

Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що причиною вибуху в Керчі став підрив невстановленого вибухового пристрою.