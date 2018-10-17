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Теракт у Керчі: стрілок влаштував вибух, тому що у нього закінчилися патрони - очевидці

14:29, 17 жовтня 2018
Інциденти
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Очевидці повідомляють, що керченський стрілок влаштував вибух в Керчі через те, що у нього закінчилися патрони / фото kerch.fm

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами очевидців, вибух стався в коридорі на першому поверсі, саме там він заклав вибухівку.

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Один зі студентів коледжу розповів, що його однокурсник бачив нападника.

“Він йшов по коридору, побачив людину з автоматом і побіг від нього. Той вистрілив в іншого хлопця, а потім хотів і в мого друга, але патрони закінчилися. Один зміг втекти, вийшов на подвір'я і тоді в коледжі прогримів вибух. Дуже багато поранених, ми всіх евакуювали через вікно, люди в паніці", - розповів хлопець.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Наразі відомо про 10 загиблих, постраждало близько півсотні осіб.

Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.

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Теги: #вибух#теракт#Керч#коледж