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З'явилося фото підозрюваного в теракті у Керчі

14:46, 17 жовтня 2018
Інциденти
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У Керчі розшукують хлопця, який влаштував вибух в коледжі в Керчі / фото Mash

Фото опубліковано в Telegram-каналі Mash. Повідомляється, що зараз хлопця розшукують.

На фото - молодий світловолосий хлопець з автоматом в руках. Повідомляється, що стрілок зайшов у будівлю коледжу в одному одязі, а потім переодягнувся.

Керченський стрілок / фото Mash

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 10 загиблих, постраждало близько півсотні осіб.

Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють, що перед вибухом невідомий ходив по коридорах і розстрілював студентів.

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Теги: #вибух#теракт#Керч#коледж