З'явилося фото підозрюваного в теракті у Керчі
14:46, 17 жовтня 2018Інциденти
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Хлопець зайшов у будівлю коледжу в одному одязі, а потім переодягнувся.
У Керчі розшукують хлопця, який влаштував вибух в коледжі в Керчі / фото Mash
В мережі опублікували фото хлопця, підозрюваного у теракті в політехнічному коледжі в Керчі.
Фото опубліковано в Telegram-каналі Mash. Повідомляється, що зараз хлопця розшукують.
На фото - молодий світловолосий хлопець з автоматом в руках. Повідомляється, що стрілок зайшов у будівлю коледжу в одному одязі, а потім переодягнувся.
Керченський стрілок / фото Mash
Як повідомляв УНІАН, в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 10 загиблих, постраждало близько півсотні осіб.
Теракт в Керчі: що відомо про вибух в керченському коледжі
Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють, що перед вибухом невідомий ходив по коридорах і розстрілював студентів.
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