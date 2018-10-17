З'явилося фото підозрюваного в теракті у Керчі

Хлопець зайшов у будівлю коледжу в одному одязі, а потім переодягнувся.

В мережі опублікували фото хлопця, підозрюваного у теракті в політехнічному коледжі в Керчі.

Фото опубліковано в Telegram-каналі Mash. Повідомляється, що зараз хлопця розшукують.

На фото - молодий світловолосий хлопець з автоматом в руках. Повідомляється, що стрілок зайшов у будівлю коледжу в одному одязі, а потім переодягнувся.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 10 загиблих, постраждало близько півсотні осіб.

Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Очевидці повідомляють, що перед вибухом невідомий ходив по коридорах і розстрілював студентів.