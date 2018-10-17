Аварія Су-27 на Вінниччині: на місці катастрофи шукають чорну скриньку

Огляд місця події займе кілька днів.

На місці авіакатастрофи військового літака Су-27 на Вінничині шукають бортові самописці.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" сказав начальник головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрій Педос.

"Ведуться пошукові роботи чорної скриньки", – сказав він.

Педос припустив, що огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика.

"Ми її повністю очепили. Працівники поліції несуть службу з охорони громадського порядку", – додав поліцейський.

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Раніше повідомлялось, що прокуратура вилучила льотну документацію та документи на винищувач Су-27, який під час навчально-бойового польоту упав у Вінницькій області, триває допит свідків.

Близько 17:00 16 жовтня в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник Вінницької області) у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27.

Пізніше рятувальники знайшли тіла двох пілотів. Один загиблий – заступник командира з авіації, заступник глави Повітряного військового командування "Схід" Іван Петренко, інший – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США.

Попри падіння літака, спільне керівництво навчання "Чисте небо – 2018" прийняло рішення продовжити польоти усіх типів авіатехніки.