Масове вбивство в коледжі Керчі: окупанти угледіли "український слід"

Теракт у Керчі стався 17 жовтня.

Так званий спікер "парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов вже заговорив про "український слід" у теракті в Керчі.

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За його словами, окупанти чекають офіційної інформації, повідомляє один із російських пропагандистських каналів "Россия-24".

"Ми всі розуміємо, що все зло на кримську землю ведеться капітально від української влади... Не хочу випереджати події, і компетентні органи в цьому розберуться, але вітер дме звідти. Я в цьому особисто переконаний", - заявив окупант.

Як повідомляв УНІАН, у політехнічному коледжі в окупованій РФ Керчі стався підрив вибухового пристрою. В результаті теракту, за останніми даними, загинули 18 людей.