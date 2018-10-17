Масове вбивство в коледжі Керчі: окупанти угледіли "український слід"
15:49, 17 жовтня 2018Інциденти
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Теракт у Керчі стався 17 жовтня.
За останніми даними, загинули 18 осіб / фото kerch.fm
Так званий спікер "парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов вже заговорив про "український слід" у теракті в Керчі.
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За його словами, окупанти чекають офіційної інформації, повідомляє один із російських пропагандистських каналів "Россия-24".
"Ми всі розуміємо, що все зло на кримську землю ведеться капітально від української влади... Не хочу випереджати події, і компетентні органи в цьому розберуться, але вітер дме звідти. Я в цьому особисто переконаний", - заявив окупант.
Як повідомляв УНІАН, у політехнічному коледжі в окупованій РФ Керчі стався підрив вибухового пристрою. В результаті теракту, за останніми даними, загинули 18 людей.
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