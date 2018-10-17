Путін відреагував на масове вбивство в Керчі

Путін пообіцяв, що за результатами роботи правоохоронних органів і спецслужб громадськість буде поінформована.

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що мотиви теракту в коледжі в Керчі вивчаються.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції з президентом Єгипту Абдельфаттахом Сісі.

«Вже ясно, що це злочин. Мотиви та версії цієї трагедії ретельно вивчаються», - сказав Путін.

«Внаслідок вибуху підготовленого вибухового пристрою загинули люди, багато поранених. Я хочу висловити співчуття родичам загиблих і висловити надію на те, що постраждалі одужають і якнайшвидше. Ми все для цього зробимо», - додав він.

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За словами Путіна, за результатами роботи правоохоронних органів і спеціальних служб громадськість буде поінформована.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненою металевими предметами.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що теракт вчинив студент коледжу, який потім скоїв самогубство. За даними Аксьонова, загинули 18 людей, поранені - понад 40.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт.