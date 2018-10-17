З'явилося відео перших секунд після вибуху в Керчі

На кадрах видно, як студенти тікають від коледжу, по якому з рушницею і бомбою ходить нападник.

У мережі з'явилося відео перших секунд після нападу у Керчі.

Запис опублікував Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, як студенти тікають від коледжу, по якому з рушницею і бомбою ходить нападник. Вони перелазять через паркан і ховаються в кущах.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Відео: Mash

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Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованій Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. Відомо про 18 загиблих, постраждали не менше 50 осіб. Вибухнув невстановлений вибуховий пристрій.

Очевидці повідомляють про теракт і стрільби з автомата в коледжі Керчі.