З'явилося відео перших секунд після вибуху в Керчі
16:00, 17 жовтня 2018Інциденти
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На кадрах видно, як студенти тікають від коледжу, по якому з рушницею і бомбою ходить нападник.
Ілюстрація / REUTERS
У мережі з'явилося відео перших секунд після нападу у Керчі.
Запис опублікував Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, як студенти тікають від коледжу, по якому з рушницею і бомбою ходить нападник. Вони перелазять через паркан і ховаються в кущах.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Теракт: перші секунди після нападу
Відео: Mash
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