В будинку керченського стрілка проводять обшуки

У його квартирі шукають зброю і вибухові речовини.

В будинку Влада Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух в політехнічному коледжі в окупованій Керчі, проводять обшуки.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. У його квартирі шукають зброю і вибухові речовини.

Читайте такожСтудент влаштував стрілянину в коледжі Керчі через нерозділене кохання - ЗМІ

"У будинок Влада Рослякова прийшли з обшуками. Під'їзд оточений. Можливо, в його квартирі є схрон зі зброєю та вибуховими речовинами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі у Керчі стався вибух. Загинули 17 людей, ще кілька десятків постраждали. Згодом з'ясувалося, що перед вибухом невідомий хлопець ходив по коридорах коледжу і розстрілював студентів.

Особу стрілка встановили. Ним виявився 18-річний студент навчального закладу Влад Росляков. Згодом його знайшли застреленим у бібліотеці коледжу.