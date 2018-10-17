В будинку керченського стрілка проводять обшуки
В будинку Влада Рослякова, який влаштував стрілянину і вибух в політехнічному коледжі в окупованій Керчі, проводять обшуки.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash. У його квартирі шукають зброю і вибухові речовини.
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"У будинок Влада Рослякова прийшли з обшуками. Під'їзд оточений. Можливо, в його квартирі є схрон зі зброєю та вибуховими речовинами", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі у Керчі стався вибух. Загинули 17 людей, ще кілька десятків постраждали. Згодом з'ясувалося, що перед вибухом невідомий хлопець ходив по коридорах коледжу і розстрілював студентів.
Особу стрілка встановили. Ним виявився 18-річний студент навчального закладу Влад Росляков. Згодом його знайшли застреленим у бібліотеці коледжу.