Керченський вбивця спілкувався в мережі з людьми, які воювали на Донбасі - ЗМІ

У мережі Росляков шукав людей, які могли б допомогти з купівлею зброї, цікавився, чи можна привезти зброю з Чечні, шукав людей, що воювали на Донбасі.

Владислав Росляков, який Влаштував бійню в коледжі Керчі, як мінімум з 14 років замислювався, де придбати зброю. В мережі він шукав людей, які могли б допомогти з покупкою, цікавився, чи можна привезти зброю з Чечні, шукав людей, що воювали на Донбасі.

Про це російському виданню MK.ru розповів чоловік, який грав у мережі військову гру разом з Росляковым. На його думку, керченського стрілка «обробили» перед нападом.

"Гра стала приводом для спілкування зі мною. Справа в тому, що я встиг побувати у Чечні під час військових дій. У мене на сторінці були викладені фотографії звідти. Одного разу він поцікавився моїм минулим, розпитав про Чечню. І далі пішли питання про зброю. Протягом двох років він докладно випитував, де можна дістати зброю, яку краще, чи можна зібрати самому. Питав, чи не продає хтось із знайомих зброю, яка краще стріляє. Наскільки я зрозумів, його цікавила ця тема, він багато читав серйозної літератури з приводу зброї, в мережі знаходив людей, які пройшли Чечню, були на Донбасі, дружив з ними і вів розмови на цю тему. Не дивуюся, що хтось із його віртуальних друзів навчив її стріляти", - розповів товариш Рослякова по грі.

За його словами, на питання, навіщо йому ця інформація, Росляков відповідав: «Цікаво» або уникав відповіді.

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"Говорив, що дівчини у нього немає і швидше за все не буде. Міг ще сказати: «Життя у мене хренове, навіть говорити про це не хочеться». Я знав, що дівчат у нього не було. Друзів теж. Та сторінка в соцмережі, яку знайшли журналісти, була не основна. Ось там він зібрав друзів по двом онлайн-іграм — "Майнкрафт" і «В окопі». Коли Росляков вивідав у мене всю потрібну інформацію про зброю, і зрозумів, що більшого я сказати не зможу — а тим більше дістати щось, він різко припинив спілкування. Просто перестав виходити на зв'язок", - розповідає чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

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