На Львівщині п'яний чоловік підірвав гранатою міський фонтан

Попередньо встановлено, що фонтан був пошкоджений внаслідок вибуху гранати РГД-5.

У місті Бібрка на Львівщині нетверезий чоловік кинув у міський фонтан гранату, що призвело до часткового руйнування споруди.

Як повідомила УНІАН речник Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, подія сталася 18 жовтня близько 18.20 на площі Національного Відродження у місті Бібрка Перемишлянського району.

«У Перемишлянське відділення поліції 18 жовтня надійшло повідомлення про те, що близько 18.20 у місті Бібрка на площі Національного Відродження невідомий чоловік кинув у фонтан вибуховий пристрій, внаслідок чого частково зруйнував його», - зазначила Добровольська.

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Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 41-річний житель міста Бібрка, який на момент скоєння хуліганських дій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обиратиме для нього запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

«Проводиться досудове розслідування, призначено ряд експертиз. Попередньо встановлено, що фонтан був пошкоджений внаслідок вибуху гранати РГД-5», - повідомила Добровольська.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу.

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