Пасажирів поїзда "Миколаїв-Київ" евакуювали через загрозу вибуху (відео)

Один з пасажирів почав погрожувати, що підірве вагон.

Вибухівка у потязі. Під час руху поїзду "Миколаїв-Київ" один з пасажирів почав погрожувати, що підірве вагон.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Мовляв, у нього в рюкзаку вибухівка. Він зачинився у туалеті та заявив, що з хвилини на хвилину пролунає вибух.

Потяг терміново зупинили, 800 людей довелось евакуйовувати з вагонів.

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Чоловіка затримала поліція - вибухівки у нього не було. Про всяк випадок фахівці прочесали усі вагони та локомотив. Пристрій, який міг би здетонувати, там не виявили.

На вимушеній зупинці потяг простояв майже три години. Пасажири увесь цей час чекали назовні.

Псевдомінер зараз у райвідділі, дає пояснення. Чоловіку 36 років, він був у стані алкогольного сп'яніння. За витівку йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Потяг прибув до столиці із чотиригодинним запізненням.