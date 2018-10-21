Ситуація біля Ічні: 96% ураженої зони очищено, вибухи припинилися

Крім того, на даний час вже відновлено 69 будівель у 20 населених пунктах.

На Чернігівщині 96% ураженої зони надзвичайної ситуації поблизу Ічні очищено від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації, посилаючись на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.

Згідно з інформацією, всього забруднена боєприпасами територія становить 72 395 га, наразі очищено 69 282 га, або 95,7%.

"Повністю очищені населені пункти, піротехніки перейшли до очищення 5-кілометрової, а подекуди і 3-кілометрової зони навколо складів", - поінформували представники ДСНС в області сьогодні в Ічні під час чергового засідання оперативного штабу щодо ліквідації наслідків вибухів на складах боєприпасів.

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Представник Міноборони констатував, що протягом вже другої доби вибухів не зафіксовано.

На даний час вже відновлено 69 будівель у 20 населених пунктах. Протягом 19 жовтня відновлювальні бригади проводили роботи в с. Августівка. Здійснено ремонт покрівлі та скління вікон у 5 будинках. Системи життєзабезпечення (стаціонарний телефонний зв'язок, газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення) Ічнянського району працюють у штатному режимі.

Зараз в Ічнянському районі працюють 7 бригад будівельників. Вони задіяні на відбудовчих роботах. Це 3 бригади місцевих майстрів, також бригади з міст Ніжина та Прилук, з Прилуцького і Бахмацького районів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Наразі проводиться операція з розмінування території у радіусі 10 км від військового арсеналу.

За фактом вибухів на арсеналі відкриті два кримінальні провадження – за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) та за ст. 113 (диверсія) КК України.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.