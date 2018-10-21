Під Києвом футболісти одного з клубів потрапили в ДТП (фото, відео)

В результаті ДТП одного потерпілого госпіталізували у важкому стані.

Під Києвом біля села Велика Солтанівка сталася аварія за участю футболістів одного з клубів.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Повідомляється, що аварія сталася напередодні ввечері. В легковий автомобіль Skoda, який стояв на розвороті, врізався Volvo, внаслідок чого перше авто потрапило під Volkswagen, в якому їхали футболісти "Колоса". Авто з футболістами перевернулося, його відкинуло на 30-40 метрів від місця зіткнення. За уточненими даними, гравці отримали подряпини і садна.

У той же час з місця інциденту у важкому стані госпіталізували водія Skoda.

Раніше повідомлялося, що в ДТП у Львівській області загинув поліцейський. У поліції зазначили, що в ході патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" сталося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. В результаті аварії загинув на місці рядовий патрульної поліції. Крім того, напарник загиблого був госпіталізований в лікарню.