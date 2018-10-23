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Не згадувати "Колумбайн": стало відомо про заборону в росЗМІ щодо масового вбивства в Керчі

12:04, 23 жовтня 2018
Інциденти
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REUTERS

Керівництво інформаційних агентств і телеканалів наполегливо попросило співробітників не згадувати стрілянину в американській школі "Колумбайн" у зв'язку з подіями в Керчі, розповіли "Проекту" співробітники трьох видань.

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Напад на коледж стався 17 жовтня. Владислав Росляков скопіював деталі "Колумбайну" — в обох випадках збігаються одяг вбивці, місця для закладки вибухівки та деталі самогубства.

За словами одного з редакторів російського державного ЗМІ, на ранковій летючці 18 жовтня було сказано, що проводити аналогії з "Колумбайном" заборонено. Інший редактор одного з найбільших держагентств розповів, що журналістів попросили «не нагнітати» і «не прив'язуватися до «Колумбайна» в текстах».

У випусках новин всіх основних каналів «Колумбайн» дійсно не згадувався. Про американську трагедію в ці дні сказали всього три рази і не в новинних програмах.

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Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #Крим#вбивство#Керч