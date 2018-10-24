У Чернігівській області ліквідована пожежа на території арсеналу біля Ічні

У Чернігівській області на території 6-го арсеналу Міністерства оборони неподалік від Ічні ліквідована пожежа.

Читайте такожСитуація біля Ічні: 96% ураженої зони очищено, вибухи припинилися

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"24 жовтня о 18:00 керівником гасіння пожежі на 6-му арсеналі Міноборони оголошено її ліквідацію", - поінформували у ДСНС.

"Цього ж дня з 18:00 відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення в Ічнянському районі. Мешканці можуть повертатися у свої домівки. А діти з 29 жовтня, після завершення канікул, приступлять до навчання. Відповідне розпорядження підписала керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, виконувач обов'язків голови Чернігівської ОДА", - сказано у повідомленні.

Також зазначено, що повітряний простір у радіусі 30 км буде відкрито з 3 години 25 жовтня.