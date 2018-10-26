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В Одесі побили і пограбували вчителя-зірку YouTube

23:37, 26 жовтня 2018
Інциденти
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Правоохоронці шукають нападників / фото facebook.com/MVS

Напад стався близько 21:00 на розі вулиць Люстдорфська дорога, Транспортна і Косовська. Вчитель фізики Павло Віктор повертався додому на велосипеді. Троє людей штовхнули його й відібрали велосипед. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Потерпілий самостійно звернувся за допомогою до медичного закладу з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок падіння з велосипеда. Поліцейським про подію повідомили лікарі", - повідомили в прес-службі обласної Нацполіції.

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Хмельницький райвідділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України ("Грабіж").

Правоохоронці шукають нападників.

У потерпілого - перелом шийки стегна. Операцію запланували на понеділок.

Зазначимо, Павла Віктора в 2009 році було визнано кращим вчителем України. Він записав 473 відеоуроки за курсом фізики й опублікував їх на каналі Youtube. Курс уроків охоплює всі теми поглибленої програми 9-11 класів від "Механіки" до "Фізики ядра".

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Теги: #Одеса#вчитель#побиття