В Одесі побили і пограбували вчителя-зірку YouTube

YouTube-канал вчителя Павла Віктора має понад 130 тисяч підписників і більш ніж вісім мільйонів переглядів.

В Одесі 25 жовтня напали на вчителя Рішельєвського ліцею Павла Віктора, який опублікував на YouTube майже 500 відеоуроків з фізики.

Напад стався близько 21:00 на розі вулиць Люстдорфська дорога, Транспортна і Косовська. Вчитель фізики Павло Віктор повертався додому на велосипеді. Троє людей штовхнули його й відібрали велосипед. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Потерпілий самостійно звернувся за допомогою до медичного закладу з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок падіння з велосипеда. Поліцейським про подію повідомили лікарі", - повідомили в прес-службі обласної Нацполіції.

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Хмельницький райвідділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України ("Грабіж").

Правоохоронці шукають нападників.

У потерпілого - перелом шийки стегна. Операцію запланували на понеділок.

Зазначимо, Павла Віктора в 2009 році було визнано кращим вчителем України. Він записав 473 відеоуроки за курсом фізики й опублікував їх на каналі Youtube. Курс уроків охоплює всі теми поглибленої програми 9-11 класів від "Механіки" до "Фізики ядра".