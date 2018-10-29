У Дніпрі біля ресторану знайшли дівчину, яка помирала (фото)

За попередньою інформацією від лікарів, дніпрянка перебувала під впливом опіатів.

У Дніпрі сталася надзвичайна пригода, в результаті якої ледь не загинула дівчина. Як було встановлено, городяни побачили дівчину, що потребувала допомоги.

Біля ресторану на Набережній Перемоги дніпряни побачили на правій смузі дівчину, передає Dnepr24.

Як повідомляється, дівчина не подавала жодних помітних ознак життя. На вигляд постраждалій — близько 20-23 роки, ні документів, ні телефона при собі не було.

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На місце події негайно прибули співробітники поліції та бригада швидкої допомоги. Співробітники поліції спробували привести дівчину до тями, але на нашатир або інші дії поліції дівчина не реагувала.

Щойно під'їхала швидка допомога, поліцейські посадили дівчину в реанімобіль, після чого медики взялися реанімувати дніпрянку прямо на місці.

Після кількох уколів з фізрозчином дівчина стала реагувати і на біль, тому її одразу ж госпіталізували до відділення місцевої лікарні.

За попередньою інформацією від лікарів, дніпрянка перебувала під впливом опіатів. Від сумного фіналу дівчину врятувала пильність інших людей і своєчасна допомога фахівців.

Як раніше повідомляв УНІАН, у м. Болград Одеської області правоохоронці вилучили у місцевого жителя 40 кг марихуани.