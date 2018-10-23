На Одещині у місцевого жителя вилучили 40 кілограмів марихуани (фотогалерея, відео)

Також поліцейські виявили на горищі будинку нарколабораторію.

У м. Болград Одеської області правоохоронці вилучили у місцевого жителя 40 кг марихуани.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в області, напередодні під час обшуку за місцем проживання 50-річного жителя Болграда виявлено рослини конопель і вже готову до вживання наркотичну речовину - марихуану. Вага вилученого наркотику - близько 40 кілограмів.

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Відзначається, що вилучене направлено на експертизу. На даний час правоохоронці встановлюють, з якою метою чоловік зберігав у себе вдома таку кількість наркотичних засобів.

«Крім того, на горищі будинку поліцейські виявили приміщення, в якому вирощувалися коноплі. Нарколабораторія була обладнана ультрафіолетовим освітленням, системою зрошування і датчиками дотримання температурного режиму», - розповіли в главку.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Раніше УНІАН повідомляв, що в м. Болград Одеської області у місцевого жителя правоохоронці вилучили арсенал зброї і наркотики. Зокрема, у 52-річного чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 36 кущів і 5 пакетиків з насінням коноплі.