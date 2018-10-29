В лісах Тернопільщини мати та син замерзли насмерть у власноруч спорудженому курені

На Тернопільщині у лісі та виявили тіла матері та сина, які померли у власноруч спорудженому курені.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, неподалік села Старий Вишнівець Збаразького району чоловік виявив маму та рідного брата без ознак життя.

25 жовтня вони вийшли по гриби до лісу і не повернулися. Молодший син знав, куди пішли його рідні, як і те, що брат та мама могли залишитися ночувати у лісі в облаштованому сховку. Через добу вирішив розшукати зниклих. Найшов їх у власноруч збудованому курені мертвими.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. За словами правоохоронців, загиблі зловживали спиртними напоями. На тілах слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті - переохолодження після вживання алкоголю. Кілька років тому з цієї ж причини від переохолодження помер ще один брат. Подію збаразькі поліцейські внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань.

Окрім цього у вихідні неподалік села Звенигород Бучацького району в лісопосадці місцеві жителі виявили труп односельчанина. Вони одразу викликали правоохоронців. Неподалік загиблого знаходився його автомобіль. Чоловіка оглянув судмедексперт і підтвердив, що слідів насильницької смерті нема. Ймовірна причина – серцевий напад. Остаточну причину смерті встановлять після розтину.

А біля річки Жирак в селі Бережанка Лановецького району місцевий чоловік виявив тіло, понівечене гризунами.

Правоохоронці встановили, що загибла – жителька села Жуківці 1974 року народження. Вона зловживала спиртними напоями, вела бродячий спосіб життя. Уже спілкуючись з мешканцями села стало відомо, що жінку майже тиждень не бачили. Проте заяву про зникнення ніхто не писав, бо вона неодноразово так щезала.

На березі, де знайшли тіло, лежали куртка, домашні капці, штани жінки та порожня пляшка. Що стало причиною смерті встановить судовий експерт.