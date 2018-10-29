У Миколаївській області за підозрою в крадіжці затримали трьох військових ВМС

Зловмисники, які намагалися викрасти з оздоровчого центру 19 рідкокристалічних телевізорів, чинили опір поліцейським.

В Очакові Миколаївської області, вчора, 28 жовтня, правоохоронці затримали трьох військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України за підозрою у крадіжці побутової техніки.

Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ. «В місті Очаків затримано трьох військовослужбовців ВМС ЗС України за підозрою у крадіжці побутової техніки. Наразі порушників доставлено до Очаківського відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командирами відповідних військових частин ВМС ЗСУ призначено службові розслідування, за результатами яких військовослужбовці понесуть покарання згідно чинного законодавства.

За інформацією відділу комунікації поліції Миколаївської області, військовослужбовці скоїли крадіжку в одному з оздоровчих центрів, який у холодну пору року не функціонує та під час затримання чинили опір.

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«Прибувши на місце події, правоохоронці виявили, що до приміщення було здійснено вхід через вікно. Зловмисники витягли скло та поклали його поруч. Увійшовши у будівлю, правоохоронці побачили підготовлені до виносу 19 рідкокристалічних телевізорів та трьох невідомих у балаклавах. Злодії почали чинити опір поліцейським та застосували газовий балончик «Терен», однак всі були затримані», - зазначили в поліції.

Уточнюється, що затримані військовослужбовці віком 21, 29 та 37 років відмовилися надавати пояснення поліцейським.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) КК України. Санкції вказаних статей передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим військовослужбовцям про підозру та обрання запобіжного заходу.

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