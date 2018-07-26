У Києві затримано контрактника Нацгвардії за незаконний збут зброї

Оперативники СБУ задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів.

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві військовослужбовця-контрактника Національної гвардії, який незаконно зберігав та збував вогнепальну зброю.

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Про це повідомляє Головне управління СБУ у Києві та Київській області. Правоохоронці встановили, що контрактник продавав військові засоби ураження, які привозив з району проведення Операції Об’єднаних сил. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів у столиці.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за 50 тис. грн.

В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, десять гранат Ф-1 та РГД-5, пістолет марки Сафарі, понад півтори тисячі набоїв калібру 7,62 мм, магазини для автоматів та кулеметів.

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами"), вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.