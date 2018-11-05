Стрілянина в кафе у Луцьку відбувалася між двома угрупуваннями - поліція

За попередніми даними, з кожної сторони в перестрілці взяло участь більше 5 осіб.

У Луцьку стрілянину в кафе на території автомийки, ймовірно, відбувалася між двома угрупованнями і була спланованою.

Про це повідомив начальник управління ГУ Нацполиции у Волинській області Петро Шпига.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління ГУ Нацполіції у Волинській області Петро Шпига.