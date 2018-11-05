Стрілянина в кафе у Луцьку відбувалася між двома угрупуваннями - поліція
У Луцьку стрілянину в кафе на території автомийки, ймовірно, відбувалася між двома угрупованнями і була спланованою.
Про це повідомив начальник управління ГУ Нацполиции у Волинській області Петро Шпига.
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Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління ГУ Нацполіції у Волинській області Петро Шпига.
За його словами, з кожного боку у перестрілці взяло участь більше 5 осіб.
«Про те, що це була зустріч між кримінальними елементами – це можна достовірно говорити. Напевне, ця зустріч була спланованою. Можливо , йдеться про кримінальні розбірки із розподілу якихось сфер впливу. В області введено план «Сирена», задіяні всі необхідні підрозділи з інших областей. Попередньо маємо інформацію, хто стріляв і був учасником. Працюємо над тим, щоб їх затримати», - зазначив Шпига.
Відомо, що зловмисники зникли з місця події на автомобілях Volkswagen Туарег, Audi та Skoda.
Шпига повідомив, що поліцейські встановили особи загиблого і поранених, всі вони – жителі Луцька і належать до одного з угрупувань.
Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 ( хуліганство) та ст. 15 ( замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за санкцією цих статей передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 листопада, в Луцьку о 14.30 на території автомийки на вул. Набережній виник конфлікту і стрілянина між двома групами осіб. В результаті одна людина загинула, ще двох поранено.