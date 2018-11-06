У Білій Церкві з кур’єром із доставки піци розрахувались стусанами
На Київщині постраждав кур’єр із доставки піци.
Про це повідомляє офіційний сайт поліції області.
На хлопця накинувся замовник, побив його та пішов святкувати.
В місті Біла Церква компанія відзначала новосілля. Сім’я з двома дітьми винайняла нову квартиру. Вирішили замовити піцу. Коли ж кур’єр зателефонував, до нього вийшла жінка з дитиною на руках та повідомила, що пакет вона забирає, а її чоловік зараз вийде і розрахується. Працівник піцерії пакунки господині не віддав. Сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень.
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Розрахунок 23-річний добувач та голова сімейства провів кулаками.
Потерпілий, коли оговтався, звернувся до поліції.
Вирахувати кривдника було не складно. Чоловік затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).