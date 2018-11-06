У Білій Церкві з кур’єром із доставки піци розрахувались стусанами

На хлопця накинувся замовник, побив його та пішов святкувати новосілля.

На Київщині постраждав кур’єр із доставки піци.

Про це повідомляє офіційний сайт поліції області.

На хлопця накинувся замовник, побив його та пішов святкувати.

В місті Біла Церква компанія відзначала новосілля. Сім’я з двома дітьми винайняла нову квартиру. Вирішили замовити піцу. Коли ж кур’єр зателефонував, до нього вийшла жінка з дитиною на руках та повідомила, що пакет вона забирає, а її чоловік зараз вийде і розрахується. Працівник піцерії пакунки господині не віддав. Сума замовлення трохи перевищувала 500 гривень.

Читайте такожУ Львові п'ятеро людей отруїлися піцою

Розрахунок 23-річний добувач та голова сімейства провів кулаками.

Потерпілий, коли оговтався, звернувся до поліції.

Вирахувати кривдника було не складно. Чоловік затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).