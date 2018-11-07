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У Києві затримали шахрая, який у фіктивному обміннику ошукав клієнта на 50 тисяч євро (відео)

21:30, 07 листопада 2018
Інциденти
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Затриманий облаштував приміщення під нібито справжній обмінник / фото npu.gov.ua

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення у житловому будинку на вулиці Урлівській.

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Він облаштував його під нібито справжній обмінник: сейфи, оргтехніка, камери відеоспостереження. Крім цього, розмістив оголошення в Інтернеті, де пропонував клієнтам обміняти валюту за хорошим курсом.

Один із таких потерпілих сьогодні намагався здійснити вигідний обмін 50 тис/ євро. Як тільки правопорушник отримав на руки валюту, вийшов у сусідню кімнату і не повернувся. Потерпілий цим часом запідозрив неладне та почав ламати двері.

Завдяки злагодженим діям столичних правоохоронців шахрая затримали фактично на місці злочину. Ним виявився уродженець Криму.

Шахрая затримали фактично на місці злочину / фото npu.gov.ua

На цей час проводяться подальші слідчі дії для встановлення всіх обставин події та інших можливих учасників цієї шахрайської оборудки.

Затримання шахрая відбулося у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відео: поліція Києва

Раніше УНІАН повідомляв, що в аеропорту Праги поліція затримала народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Він намагався розрахуватися в магазині Duty Free фальшивими купюрами номіналом 200 євро. Як пояснив нардеп-радикал, гроші йому нібито міняв ще в Києві його помічник на "чорному ринку".

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Теги: #шахрайство#обмінник