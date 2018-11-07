У Києві затримали шахрая, який у фіктивному обміннику ошукав клієнта на 50 тисяч євро (відео)

Зловмисник спробував втекти з офісного приміщення через підготовлений заздалегідь другий вихід.

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 23-річного афериста, який у фіктивному обміннику ошукав клієнта на 50 тис. євро.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правопорушник заздалегідь винайняв офісне приміщення у житловому будинку на вулиці Урлівській.

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Він облаштував його під нібито справжній обмінник: сейфи, оргтехніка, камери відеоспостереження. Крім цього, розмістив оголошення в Інтернеті, де пропонував клієнтам обміняти валюту за хорошим курсом.

Один із таких потерпілих сьогодні намагався здійснити вигідний обмін 50 тис/ євро. Як тільки правопорушник отримав на руки валюту, вийшов у сусідню кімнату і не повернувся. Потерпілий цим часом запідозрив неладне та почав ламати двері.

Завдяки злагодженим діям столичних правоохоронців шахрая затримали фактично на місці злочину. Ним виявився уродженець Криму.

На цей час проводяться подальші слідчі дії для встановлення всіх обставин події та інших можливих учасників цієї шахрайської оборудки.

Затримання шахрая відбулося у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відео: поліція Києва

Раніше УНІАН повідомляв, що в аеропорту Праги поліція затримала народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового. Він намагався розрахуватися в магазині Duty Free фальшивими купюрами номіналом 200 євро. Як пояснив нардеп-радикал, гроші йому нібито міняв ще в Києві його помічник на "чорному ринку".