У Дніпрі зі стріляниною затримали двох іноземців, підозрюваних у крадіжках (фото, відео)
У Дніпрі поліцейські застосували вогнепальну зброю для затримання двох громадян Грузії, які підозрюються у майнових злочинах, у тому числі крадіжці.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Дніпропетровській області.
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За оперативною інформацією, підозрювані у віці 32 і 42 років прибули в Україну "для ведення злочинної діяльності і можуть бути причетні до серії майнових злочинів – розбоїв, грабежів і квартирних крадіжок".
Увечері в п'ятницю правоохоронці помітили автомобіль із підозрюваними, але ті відмовилися зупинитися на вимогу поліції.
"Водій не реагував і продовжував рух. Щоб затримати злодіїв, поліцейські застосували вогнепальну зброю. В результаті автомобіль з пошкодженими колесами вдалося зупинити, а втікачів затримати", – йдеться у повідомленні.
В ході операції постраждали двоє співробітників поліції: один – при спробі зупинити машину зловмисників, другий – при їх затриманні. Затриманим громадянам за опір правоохоронцям загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.