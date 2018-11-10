У Києві затримали жінку, яка під виглядом таблеток для схуднення збувала психотропну речовину

За такі дії затриманій загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

У столиці затримано жінку, яка під виглядом таблеток для схуднення через інтернет-магазин збувала психотропну речовину сибутрамін.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, під час досудового слідства задокументовано факт збуту 62 капсул вказаного препарату, в якому, відповідно до висновку експерта, маса сибутраміну становить 0,521 г.

Вартість «препарату» для схуднення становила 500 грн за 30 капсул.

Крім того, за місцем проживання 35-річної харків'янки проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено 31 блістер вказаного «препарату», банківську картку, на яку перераховувались кошти, комп’ютерну техніку та інше.

Жінка затримана в порядку ст. 208 КПК. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу ("незаконний збут психотропної речовини, вчинений повторно") та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.