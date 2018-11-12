У Полтаві через вибух стоматологічної установки контузило 10-річну школярку

Дівчинку разом з медсестрами вже виписали з лікарні.

У полтавській школі 10-річна дівчинка отримала контузію через вибух стоматологічної установки.

Про це повідомив начальник департаменту охорони здоров’я Полтавської міської ради Сергій Котов, передає сайт міста 0532.ua.

«У 22-ій школі під час роботи у стоматологічному кабінеті школи лопнула пляшка з водою. В усіх установках радянського зразку компресор, під тиском даючи воду, яка міститься у спеціальній пляшці, дозволяє обробляти зуб. У старих установках це робили резиновою грушою. Компресор вилучили. Пляшку вилучили. У ситуації розберемося. Я розцінюю це як прикру подію», - сказав він.

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За його словами, у стоматологічному кабінеті під час вибуху знаходилися стоматологи, медсестра і 10-річна дівчинка. За результатами обстеження у школярки виявили баротравму, але наразі її виписали з лікарні разом з медсестрами. Також чиновника відзначив, що батьки дитини не мають претензій до лікарів.

Нагадаємо, 23 жовтня у соцмережі повідомлялося, що лікар ужгородської районної лікарні "втратив" голку в горлі дитини. Згодом проти цього відкрили справу.