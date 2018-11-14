У Запоріжжі затримали банду вимагачів, яку організував поліцейський (фото, відео)

Зловмисники створили сайт «знайомств», через який вимагали кошти з клієнтів, які цікавилися інтимними послугами. Сума «відкупу» становила від 2 до 5 тис. доларів.

У Запоріжжі співробітники СБУ затримали членів злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ в Запорізькій області.

Оперативники встановили, що до складу групи, яку очолював чинний поліцейський, входили двоє колишніх співробітників одного з районних відділів поліції і ще один спільник.

Читайте такожНа Київщині затримали банду рекетирів, яка вибивала неіснуючі борги (фотогалерея, відео)

«Зловмисники створили в соціальних мережах сайт «знайомств», де розміщували оголошення про надання підставними особами інтимних послуг. Після проведення «зустрічі» поліцейські затримували «клієнта» і вимагали гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю і поширенням зазначеної інформації серед родичів. Сума «відкупу» становила від 2 до 5 тис. доларів», - повідомили в УСБУ.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками 4 тис. дол.

Вчора, 13 листопада, правоохоронці затримали двох членів угруповання під час отримання першої частини хабара в розмірі майже 2 тис. доларів в гривневому еквіваленті. Пізніше правоохоронці затримали ще двох учасників групи.

Відео: Служба безпеки України

На даний момент вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою) Кримінального кодексу України.