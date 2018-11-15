У «Борисполі» вилучили 12 тисяч смартфонів, які намагалися ввезти з Китаю як особисті речі

Також вилучили аксесуари до смартфонів та комп’ютерів.

З Китаю в Україну через аеропорт «Бориспіль» намагалися провезти близько 12 тисяч смартфонів та аксесуарів до них і до комп’ютерів . Йдеться про сотні USB-модемів та сотні карт пам’яті, жорстких дисків, USB флеш-накопичувачів, твердотільних накопичувачів, модулів оперативної пам’яті.

Як пише Громадське, наприкінці літа до Київської митниці Державної фіскальної служби надійшов вантаж, відправлений з Гонконгу на адресу української компанії. Його помістили на склад тимчасового зберігання аеропорту.

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У документах було вказано, що у вантажі особисті речі.

Невдовзі до митників звернувся брокер, який попросив оформити цей вантаж у митний режим транзит як такий, що надійшов на адресу підприємства-одержувача помилково. У повідомленні ДФС уточнили, що при транзитному переміщенні вантажу компанія не сплачує передбачені законодавством податки на імпорт.

Пізніше митники викликали представників компанії-одержувача вантажу для пояснень, однак вони не з’явилися. У зв’язку з цим митники перевірили вантаж замість зазначених особистих речей виявили у ньому партію мобільних телефонів, аксесуарів до них і до комп’ютерів.

Митники склали протоколи про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу (приховування від митного контролю) та вилучили вантаж до ухвалення рішення суду. Його вартість наразі встановлюють.