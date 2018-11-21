У Дніпрі через повідомлення про замінування трьох вокзалів евакуйовано понад 750 осіб

Також до поліції надійшла інформація про замінування станцій метрополітену.

У Дніпрі сьогодні через повідомлення про замінування трьох вокзалів евакуйовано понад 750 осіб.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформація по замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів, автовокзалу, а також станцій метрополітену надійшла до поліції о 13.00.

На вказані місця виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та представники інших служб.

Зазначається, що станом на 16.30 для обстеження території Центрального залізничного вокзалу було евакуйовано 180 осіб.

«Усього з території трьох вокзалів поліцейські евакуювали 753 людини», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).